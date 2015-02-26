Глава МИД Эстонии пригрозил России вторжением в случае конфликта

Он подчеркнул, что Эстония, Латвия и Литва отразят любые попытки вторжения.

Глава МИД Эстонии Маргус Цахкна пригрозил России вторжением в случае потенциального конфликта. Об этом он заявил в интервью британской газете Telegraph.

По словам Цакхны, удары по России нанесут силы НАТО. Он подчеркнул, что Эстония, Латвия и Литва отразят любые попытки вторжения, после чего последует "сокрушительная атака".

Мы перенесем войну на территорию России и нанесем глубокие удары в глубь страны. Маргус Цахкна, глава МИД Эстонии

Отметим, что в мае 2023 года Минобороны Эстонии заявило о планах увеличить численность армии в случае объявления мобилизации. Речь идет об увеличении количества военнослужащих до 43,7 тысячи человек.

Фото: pxhere.com