Глава МИД Египта: Россия является одним из ключевых поставщиков зерна на мировой рынок

Россия является одним из ключевых поставщиков зерна на мировой рынок. Об этом заявил глава МИД Египта Самех Шукри по итогам переговоров с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.
По его словам, поставки зерня являются одним из ключевых моментов отношений двух стран. Шукри подчеркнул, что зерно явлется одним из ключевых стратегических продуктов для Египта и его народа.
Мы нацелены на продолжение работы с нашими партнерами в этом направлении.
Самех Шукри, глава МИД Египта
Ранее Лавров заявил, что планам Запада на Украине не суждено будет сбыться.
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