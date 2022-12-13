Глава МИД Египта: Россия является одним из ключевых поставщиков зерна на мировой рынок

Он подчеркнул, что зерно явлется одним из ключевых стратегических продуктов для Египта и его народа.

Россия является одним из ключевых поставщиков зерна на мировой рынок. Об этом заявил глава МИД Египта Самех Шукри по итогам переговоров с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.

По его словам, поставки зерня являются одним из ключевых моментов отношений двух стран. Шукри подчеркнул, что зерно явлется одним из ключевых стратегических продуктов для Египта и его народа.

Мы нацелены на продолжение работы с нашими партнерами в этом направлении. Самех Шукри, глава МИД Египта

Ранее Лавров заявил, что планам Запада на Украине не суждено будет сбыться.

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