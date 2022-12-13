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Лавров: планам Запада на Украине не суждено будет сбыться

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По его словам, на Западе развиваются дискуссии о дальнейшем накачивании Украины серьезными вооружениями.

Планам Запада на Украине не суждено будет сбыться. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров по итогам переговоров с главой МИД Египта Самехом Шукри.

По его словам, на Западе развиваются дискуссии о дальнейшем накачивании Украины серьезными вооружениями. Он подчеркнул, что Россия наблюдает за этим и принимает необходимые меры для того, чтобы не превращать Украину в более острую угрозу для безопасности

Что бы ни говорили наши западные партнеры, как бы они ни пытались оправдывать свои действия по накачиванию Украины оружием, все прекрасно все понимают.

Сергей Лавров, глава МИД России

Ранее Лавров заявил, что Запад продолжает грабить развивающиеся страны

Видео: Telegram / СМОТРИ

Теги: запад, мид россии, сергей лавров, украина
Категории: Лента новостей, Новости России,

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