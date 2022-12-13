Лавров: Запад продолжает грабить развивающиеся страны

Запад продолжает грабить развивающиеся страны. Соответствующее заявление сделал российский министр по иностранным делам Сергей Лавров выступая перед журналистами по завершению своих рабочих переговоров в Анголе с лидером страны Жуаном Лоуренсу. Дипломат напомнил, что страны коллективного Запада оказывают беспрецендентное давление на государства Африки, Азии и Латинской Америки, как это было в колониальные времена. Чиновник заметил, что поделился своими оценками ситуации, которые основываются на контактах с третьими странами. Он добавил, что политические лидеры подтверждают его слова.
По сути дела, Запад действует теми же колониальными методами, которыми он эксплуатировал развивающиеся континенты и которые сейчас продолжает применять, чтобы грабить чужие страны, использовать ресурсы глобального значения в своих интересах.
Сергей Лавров, глава МИД РФ
Лавров пригласил главу МИД Анголы посетить с визитом Россию.
Фото и видео: МИД России
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