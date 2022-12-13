Лавров: Запад продолжает грабить развивающиеся страны

Глава МИД РФ рассказал о том, что страны Запада продолжают действовать как колониальные державы.

Запад продолжает грабить развивающиеся страны. Соответствующее заявление сделал российский министр по иностранным делам Сергей Лавров выступая перед журналистами по завершению своих рабочих переговоров в Анголе с лидером страны Жуаном Лоуренсу. Дипломат напомнил, что страны коллективного Запада оказывают беспрецендентное давление на государства Африки, Азии и Латинской Америки, как это было в колониальные времена. Чиновник заметил, что поделился своими оценками ситуации, которые основываются на контактах с третьими странами. Он добавил, что политические лидеры подтверждают его слова.

По сути дела, Запад действует теми же колониальными методами, которыми он эксплуатировал развивающиеся континенты и которые сейчас продолжает применять, чтобы грабить чужие страны, использовать ресурсы глобального значения в своих интересах. Сергей Лавров, глава МИД РФ

Лавров пригласил главу МИД Анголы посетить с визитом Россию.

Фото и видео: МИД России