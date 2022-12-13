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Лавров пригласил главу МИД Анголы посетить с визитом Россию

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Глава МИД РФ рассчитывает продолжать диалог с коллегой в Москве.

Глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров пригласил главу МИД Анголы Тете Антониу  посетить с рабочим визитом Москву. Соответствующее заявление министр по иностранным делам сделал в ходе совместной пресс-конференции с коллегой, которая проводится в рамках его рабочего турне по Африке. Он напомнил, что предыдущая поездка дипломата в столицу РФ состоялась в октябре 2021 года.

В целом переговоры подтвердили важное значение регулярного, доверительного, товарищеского и откровенного диалога между нашими странами. Рассчитываю продолжить его в рамках очередного визита.

Сергей Лавров, глава МИД РФ

Лавров заявил, что Запад использует Украину.

Фото и видео: МИД России

Теги: ангола, африка, мид, сергей лавров, тете антониу
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России, Мировые новости,

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