Лавров заявил, что Запад использует Украину

Глава МИД РФ рассказал ангольскому коллеге о проведении СВО на Украине.

Глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров заявил, что страны коллективного Запада используют Украину для того, чтобы реализовывать в мире и регионе собственную откровенно колониальную политику в отношении русскоязычного населения. Соответствующее заявление чиновник сделал в ходе совместной пресс-конференции с коллегой из Анголы. Министр иностранных дел находится в рабочем турне по Африке. Спикер пояснил, что по просьбе партнеров в регионе поделился оценками происходящего украинского кризиса и развитием событий в рамках проводимой специальной военной операции.

Привлекли внимание к тем действиям Запада, которые в течение многих лет создавали причины для прямого использования Украиной в качестве инструмента гибридной, тотальной гибридной войны против нашей страны. Сергей Лавров, глава МИД РФ

Лавров назвал отличие принципа работы БРИКС от НАТО.

Фото и видео: МИД России