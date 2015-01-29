По его словам, первоначально РФ должна исключить Чехию из списка недружественных стран.

Министр иностранных дел Чехии Якуб Кулганек заявил, что в нормализации отношений Праги и Москвы вторая обязана сделать первый шаг навстречу. Об этом он сказал в интервью газете Právo.

По словам Кулганека, на процесс улучшения межгосударственных отношений может уйти от нескольких месяцев до нескольких лет. Он подчеркнул, этот вопрос предстоит решать новому правительству Чехии, которое будет избрано в октябре текущего года.

Хорошо, чтобы в Чехии для столь важного шага существовала как можно более широкая политическая поддержка. Однако решение принимать должно уже следующее правительство мы можем этому помочь тем, что проведем аудит чешско-российских отношений. Якуб Кулганек, глава МИД Чехии

Он отметил, республике необходимо поддерживать экономические отношения с Россией. По словам министра, перво-наперво для нормализации отношений РФ обязана исключить Чехию из списка недружественных стран.

Напомним, в апреле 2021 года власти Праги обвинили российские спецслужбы в диверсии на складах боеприпасов во Врбетице. С территории страны были выдворены 18 сотрудников российской дипмиссии. В ответ на это Москва объявила персонами нон грата 20 чешских дипломатов. Чехия потребовала от РФ полностью компенсировать ущерб от инцидента. Власти оценили его в 25,5 миллионов евро.

Ранее в Крыму призвали внести Британию в список недружественных стран.

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