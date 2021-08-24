МИД Чехии заявил, что выстраивание отношений с РФ является "бегом на длинную дистанцию"

Якуб Кулганек объяснил, что следует сохранить культурные и торговые связи с РФ.

Выстраивание отношений Чехии с Россией после ситуации, связанной с инцидентом во Врбетице, является "бегом на длинную дистанцию". такое заявление на пресс-конференции сделал министр внешнеполитического ведомства Якуб Кулганек. Чиновник созвал журналистов перед предстоящими выборами в нижнюю палату местного парламента (Палату депутатов).

Мы должны попробовать осуществить это. Воспринимаю как неразумные некоторые выкрики о необходимости полного демонтажа чешско-российских отношений. Правильным является попробовать сохранить торговые или культурные отношения. На них политика столь воздействовать не была бы должна. Якуб Кулганек, глава МИД Чехии

Напомним, что с 21 апреля в МИД Чехии ведутся консультации по принципиальным для страны внешнеполитическим вопросам. В экспертный совет входят представители парламента. Были организованы круглые столы по российско-чешским отношениям.

Глава МИД Чехии призвал к восстановлению отношений с РФ.

Видео: Youtube/ČSSD