МИД Чехии заявил, что выстраивание отношений с РФ является "бегом на длинную дистанцию"

Выстраивание отношений Чехии с Россией после ситуации, связанной с инцидентом во Врбетице, является "бегом на длинную дистанцию". такое заявление на пресс-конференции сделал министр внешнеполитического ведомства Якуб Кулганек. Чиновник созвал журналистов перед предстоящими выборами в нижнюю палату местного парламента (Палату депутатов).
Мы должны попробовать осуществить это. Воспринимаю как неразумные некоторые выкрики о необходимости полного демонтажа чешско-российских отношений. Правильным является попробовать сохранить торговые или культурные отношения. На них политика столь воздействовать не была бы должна.
Якуб Кулганек, глава МИД Чехии
Напомним, что с 21 апреля в МИД Чехии ведутся консультации по принципиальным для страны внешнеполитическим вопросам. В экспертный совет входят представители парламента. Были организованы круглые столы по российско-чешским отношениям.
Глава МИД Чехии призвал к восстановлению отношений с РФ.
Видео: Youtube/ČSSD
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