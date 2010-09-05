В Крыму призвали внести Британию в список недружественных стран

Причина - незаконное перемещения британского эсминца в водах РФ.

Вице-премьер правительства Крыма Георгий Мурадов призвал включить Великобританию в список недружественных стран. Об этом он рассказал в интервью "РИА Новости".

Накануне Минобороны заявило, что британский эсминец Defender незаконно вошел в район Черного моря, который относится к территории РФ. Российские военные совершили ряд предупредительных выстрелов с самолета и корабля, после чего надводное судно покинуло воды России.

Великобритания уже давно заслужила быть включенной в список недружественных государств, как и все участники покушения на нашу территориальную целостность. Инцидент с эсминцем тому подтверждение. Георгий Мурадов, вице-премьер правительства Крыма

Он считает, что Великобритании будет отведена особая роль в создаваемой Киевом антироссийской коалицией стран, которые Киев планирует собрать на саммите "Крымская платформа". По словам Мурадова, одним из методов "большой провокации" в отношении РФ станет принятие решения о свободном перемещении флота НАТО в Черном море.

Напомним, в настоящее время в списке недружественных стран находятся США и Чехия.

Ранее в МИД России заявили о наращивании военной активности НАТО в Черном море.

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