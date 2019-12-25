В МИД заявили о наращивании военной активности НАТО в Черном море

Мария Захарова оценила учения военного альянса на территории Украины.

В российском внешнеполитическом ведомстве заявили о наращивании военной активности НАТО в Черном море. Об этом журналистам на пресс-конференции сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Также чиновница оценила рост учебных мероприятий с участием Киева. Она считает, что это не способствует урегулированию конфликта на Донбассе.

Подобным милитаристским планам Киева соответствует наращивание военной активности НАТО на территории Украины и в акватории Черного моря. Мария Захарова, официальный представитель МИД РФ

В МИД подчеркнули, что сейчас Североатлантический альянс проводит военные учения Defender Europe 21. В них принимают участие свыше 29 тысяч военнослужащих из 27 стран-участниц НАТО и государств-союзников. Мероприятие считается самым крупнейшим за последние четверть века. После этих тренировок альянс запланирован такие учения как Cossack Mace, Silver Saber и Sea Breeze. На территории Украины в 2021 году состоится семь совместных учений с НАТО. Маневры будут проводиться каждые 1,5-2 месяца.

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