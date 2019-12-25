Издание Berlingske рассказало о "конфликте интересов" между Данией и РФ по вопросу Арктики.

В Дании рассказали о "резком предупреждении" от России. Местная газета Berlingske написала о реакции посла РФ в Копенгагене Владимира Барбина. Дипломат резко ответил на предложение о расширении американского военного присутствия в Гренландии. Ранее глава МИД региона Пеле Броберг выступил за сокращение датского военного присутствия на острове. Чиновник рассчитывает на применение "исландской модели" обороны, при которой на стратегически важные позиции можно вызывать военнослужащих из Вашингтона.

В Арктике нет места НАТО и ее вооружениям. Однако вся эта деятельность осуществляется в пределах государственных границ России слова посла Владимира Барбина

По мнению спикера, размещение американского военного контингента в Гренландии будет означать отказ Копенгагена в "доле ответственности" за сохранение арктического региона в условиях низкой напряженности обстановки. Барбин уточнил, что Москву регулярно обвиняют в милитаризации региона за то, что военные развивают там старые базы и вооружают новые.

Экс-контр-адмирал датских ВС Торбен Эртинг Йоргенсен назвал высказывание Пеле Броберга об "исландской модели" "невежливым, бестактным и опасным".

Лавров призвал рассматривать Арктику как территорию мира и стабильности.

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