Мауро Виэйра видит угрозу для нацбезопасности с стороны США.

Недавнее решение вашингтонской администрации при президенте-республиканце Дональде Трампе признать крупнейшие бразильские преступные группировки террористическими организациями создает для южноамериканской страны беспрецедентный риск прямой военной интервенции со стороны США. Соответствующе заявление сделал министр по иностранным делам Мауро Виэйра в ходе выступления перед законодателями из Палаты депут атов Конгресса Бразилии, говоря об угрозах для национальной безопасности. Слова иностранного дипломата приводят местные журналисты с телеканала CNN Brasil

... Несет серьезные риски для граждан Бразилии в финансовой и миграционной сферах. Наконец, возникла вероятность применения военной силы Соединенными Штатами на территории Бразилии. Мауро Виэйра, глава МИД Бразилии

По информации от СМИ, источники в бразильском дипломатическом ведомстве считают, что радикальный шаг Белого дома по включению преступных группировок Comando Vermelho (CV, "Красная команда") и Primeiro Comando da Capital (PCC, "Первая столичная команда") в перечень "международных террористических организаций" не даст никаких преимуществ для совместной борьбы с организованной преступностью.

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