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Глава МИД Австрии: стабильность в Европе невозможна без России
Сегодня, 11:37
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Глава МИД Австрии: стабильность в Европе невозможна без России

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Александер Шалленберг призвал договариваться с "крупним соседом".

Глава МИД Австрии заявил, что устойчивая стабильность и безопасности в Европе невозможна без участия России. Такое заявление министр внешнеполитического ведомства сделал в эфире местного телеканала ORF.

Возможно обеспечить не вопреки России, а вместе с Россией. Можно сказать и обратное. Устойчивую стабильность и безопасность для России возможно обеспечить не вопреки Европе, а с Европой.

Александер Шалленберг, глава МИД Австрии

Чиновник напомнил прессе о том, что Россия является крупнейшей страной европейского региона, а также самым большим по территории соседом Евросоюза. Он призвал коллег не отрицать политическую и географическую реальность. 

Глава МИД Австрии заявил, что не стал бы танцевать с Путиным.

Фото: YouTube / ORF
 

Теги: австрия, александер шалленберг, гарантии безопасности, европа, мид
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России, Мировые новости,

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