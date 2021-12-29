Глава МИД Австрии: стабильность в Европе невозможна без России

Александер Шалленберг призвал договариваться с "крупним соседом".

Глава МИД Австрии заявил, что устойчивая стабильность и безопасности в Европе невозможна без участия России. Такое заявление министр внешнеполитического ведомства сделал в эфире местного телеканала ORF.

Возможно обеспечить не вопреки России, а вместе с Россией. Можно сказать и обратное. Устойчивую стабильность и безопасность для России возможно обеспечить не вопреки Европе, а с Европой. Александер Шалленберг, глава МИД Австрии

Чиновник напомнил прессе о том, что Россия является крупнейшей страной европейского региона, а также самым большим по территории соседом Евросоюза. Он призвал коллег не отрицать политическую и географическую реальность.

Глава МИД Австрии заявил, что не стал бы танцевать с Путиным.

Фото: YouTube / ORF

