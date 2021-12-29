Глава МИД Австрии: стабильность в Европе невозможна без России

Глава МИД Австрии заявил, что устойчивая стабильность и безопасности в Европе невозможна без участия России. Такое заявление министр внешнеполитического ведомства сделал в эфире местного телеканала ORF.
Возможно обеспечить не вопреки России, а вместе с Россией. Можно сказать и обратное. Устойчивую стабильность и безопасность для России возможно обеспечить не вопреки Европе, а с Европой.
Александер Шалленберг, глава МИД Австрии
Чиновник напомнил прессе о том, что Россия является крупнейшей страной европейского региона, а также самым большим по территории соседом Евросоюза. Он призвал коллег не отрицать политическую и географическую реальность.
Глава МИД Австрии заявил, что не стал бы танцевать с Путиным.
Фото: YouTube / ORF
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