Глава МИД Армении заявил, что страна присоединится к коалиции по борьбе с ИГ*

Арарат Мирзоян рассказал о сотрудничестве с США.

Руководитель армянского министерства по иностранным делам Арарат Мирзоян заявил о том, что его страна присоединится к международной коалиции по борьбе с ИГ* (запрещенная на территории РФ террористическая и экстремистская организация). Иностранный дипломат в ходе пресс-конференции с американским государственным секретарем Энтони Блинкеном заметил, что совместные с Вашингтоном действия будут иметь важное значение для борьбы с движением боевиков. Такой информацией спикер поделился со СМИ во время торжественной церемонии подписания документа о стратегическом партнерстве.

Армения готовится присоединиться к коалиции, созданной для победы над ИГ*. Мы считаем, что совместные действия будут иметь важное значение для борьбы с терроризмом. Энтони Блинкен, госсекретарь США

Правительство Армении поддержало законопроект о присоединении к ЕС.

Фото и видео: YouTube / Defense Now