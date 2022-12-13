Глава МЧС предложил оказать дополнительную матпомощь пострадавшим от пожаров на Урале

Александр Куренков рассказал о гражданах, оказавшихся в сложной жизненной ситуации из-за природных явлений.

Глава российского управления ГУ МЧС Александр Куренков предложил оказать дополнительную материальную помощь из федерального бюджета пострадавшим в результате пожаров жителям Курганской и Свердловской областей. Соответствующую инициативу чиновник выдвинул на правительственном заседании при участии главы государства Владимира Путина. В экстренном ведомстве заметили, что такое решение одобрено по результате рабочей поездки Куренкова на пострадавши е территории, где он встретился с местными погорельцами. По мнению главы ГУ МЧС, поддержка из бюджета поддержит граждан, которые остались в трудной жизненной ситуации.

В связи с обращениями губернаторов Курганской и Свердловской областей Александр Куренков предложил в дополнение к региональным выплатам оказать погорельцам разовую помощь из федерального бюджета по отдельному поручению. Александр Куренков, глава МЧС России

Глава МЧС сообщил о неблагоприятном прогнозе развития ситуации с природными пожарами в РФ.

Фото и видео: Правительство России