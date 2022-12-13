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Глава МЧС предложил оказать дополнительную матпомощь пострадавшим от пожаров на Урале

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Александр Куренков рассказал о гражданах, оказавшихся в сложной жизненной ситуации из-за природных явлений.

Глава российского управления ГУ МЧС Александр Куренков предложил оказать дополнительную материальную помощь из федерального бюджета пострадавшим в результате пожаров жителям Курганской и Свердловской областей. Соответствующую инициативу чиновник выдвинул на правительственном заседании при участии главы государства Владимира Путина. В экстренном ведомстве заметили, что такое решение одобрено по результате рабочей поездки Куренкова  на пострадавши е территории, где он встретился с местными погорельцами. По мнению главы ГУ МЧС, поддержка из бюджета поддержит граждан, которые остались в трудной жизненной ситуации.

В связи с обращениями губернаторов Курганской и Свердловской областей Александр Куренков предложил в дополнение к региональным выплатам оказать погорельцам разовую помощь из федерального бюджета по отдельному поручению.

Александр Куренков, глава МЧС России

Глава МЧС сообщил о неблагоприятном прогнозе развития ситуации с природными пожарами в РФ.

Фото и видео: Правительство России

Теги: александр куренков, гу мчс, курганская область, материальная помощь, свердловская область, урал
Категории: Лента новостей, Тема дня, Новости России, Происшествия, Пожар,

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