Глава МЧС предложил оказать дополнительную матпомощь пострадавшим от пожаров на Урале

Глава российского управления ГУ МЧС Александр Куренков предложил оказать дополнительную материальную помощь из федерального бюджета пострадавшим в результате пожаров жителям Курганской и Свердловской областей. Соответствующую инициативу чиновник выдвинул на правительственном заседании при участии главы государства Владимира Путина. В экстренном ведомстве заметили, что такое решение одобрено по результате рабочей поездки Куренкова на пострадавши е территории, где он встретился с местными погорельцами. По мнению главы ГУ МЧС, поддержка из бюджета поддержит граждан, которые остались в трудной жизненной ситуации.
В связи с обращениями губернаторов Курганской и Свердловской областей Александр Куренков предложил в дополнение к региональным выплатам оказать погорельцам разовую помощь из федерального бюджета по отдельному поручению.
Александр Куренков, глава МЧС России
Глава МЧС сообщил о неблагоприятном прогнозе развития ситуации с природными пожарами в РФ.
Фото и видео: Правительство России
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