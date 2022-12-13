Глава МЧС сообщил о неблагоприятном прогнозе развития ситуации с природными пожарами в РФ

Александр Куренков оценил работу ГУ МС по ликвидации последствий природных возгораний.

Глава российского управления МЧС Александр Куренков заявил в среду 17 мая на оперативном заседании правительства страны при участии главы государства Владимира Путина о том, что обстановка с природными пожарами в России остается сложной, а ее прогноз развития - неблагоприятный. Эксперт добавил, что силы и средства экстренного ведомства ведется маневрирование. В частности, к ликвидации последствий привлечены аэромобильные группировки соседних регионов, подразделения спасательных центров и авиация.

Обстановка с природными пожарами остается сложной. Прогноз развития, к сожалению, неблагоприятный. Основные усилия МЧС России сосредоточены на защите населенных пунктов от пожаров. Александр Куренков, глава МЧС России

В тех случаях, когда угроза населенным пунктам отсутствует, сотрудники ГУ МЧС оказывают помощь подразделениям Рослесхоза.

В Оренбурге загорелась крыша жилого дома.

Фото и видео: Правительство России