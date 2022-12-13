В Оренбурге загорелась крыша жилого дома

Из здания спасены 12 человек.

Крыша многоэтажного жилого здания загорелась в среду 17 мая на площади порядка 800 квадратных метров в российском городе Оренбурге. Соответствующей информацией с журналистами поделились представители регионального экстренного ведомства. В пресс-служье ГУ МЧС уточнили, что специалистам удалось эвакуировать 12 человек. Известно, что десять жильцов вышли из соседних квартир, а еще два человека спасены из пламени. В настоящее время к ликвидации огня привлечены силы54 человек личного состава и 20 единиц техники. В этом списке находятся три автолестницы.

Горит кровля жилого здания на площади 800 квадратных метров. пресс-служба ГУ МЧС по региону

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Фото и видео: Telegram / ГУ МЧС России