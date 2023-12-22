Глава МЧС России прибыл в Оренбургскую область

По прибытии он сразу отправился в подтопленные районы Орска.

Глава МЧС России Александр Куренков прибыл в Оренбургскую область. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Спецборт главы МЧС приземлился в аэропорту Орска, пострадавшего от масштабного паводка после прорыва дамы на реке Урал. По прибытии Куренков сразу отправился в подтопленные районы города. Он также посетит пункты временного размещения эвакуированных людей и проведет совещание.

Напомним, 5 апреля произошел прорыв дамбы, которая защищала Орск от реки Урал. По последним данным 2450 домов оказались подтопленными. В Оренбургской области действует режим чрезвычайной ситуации.

Ранее мы сообщали, что прокуратура потребовала возбудить дело о халатности по факту прорыва дамбы в Орске.

Видео: МЧС России