Прокуратура потребовала возбудить дело о халатности по факту прорыва дамбы в Орске

В надзорном ведомстве указали на недочеты в содержании дамбы.

Прокуратура Оренбургской области направила материалы в следственные органы для возбуждения уголовного дела по статьям за халатность, нарушение правил безопасности при проведении строительных работ по факту прорыва дамбы в городе Орске. Соответствующее заявление сделали специалисты из надзорного ведомства по региону. Специалисты заметили, что конструкция введена в эксплуатацию в 2010 году, однако местными органами Ростехнадзора ранее выявлялись нарушения при содержании объекта. По версии следствия, несвоевременно принятые меры по техническому состоянию дамбы привели к прорыву потока воды в населенные пункты. В результате подтопленными сейчас остаются свыше 2,4 тысяч домов.

В адрес первого заместителя главы Орска прокуратурой в 2024 году направлено предостережение о недопустимости нарушения законодательства о защите населения и территорий от ЧС природного и техногенного характера. пресс-служба прокуратуры по области

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