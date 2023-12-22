Оренбургский губернатор назвал ситуацию в старой части Орска сложной

Денис Паслер провел оперативное совещание с коллегами по поводу паводка.

Губернатор Оренбургской области Денис Паслер назвал в собственном Telegram-канале ситуацию в старой части частично подтопленного города Орска сложной. Российский чиновник отметил, что днем 6 апреля провел оперативное совещание с коллегами по ситуации в регионе. Эксперты объяснили, что проект местной дамбы оказался рассчитан на другую нагрузку, гораздо меньшую, чем представляет из себя нынешниц паводок. В связи с этим потоки воды нанесли значительный ущерб гражданам. Глава региона описал масштабы нанесенного природной стихией вреда как "существенные".

Провел очередное заседание КЧС в Орске. Несмотря на все усилия специалистов, прорыв дамбы произошел. Ситуация в старой части города сложная. Денис Паслер, глава области

Напомним, что в мэрии Орска Оренбургской области журналистам рассказали о том, что вечером 5 апреля произошел прорыв дамбы, которая защищала город от реки Урал. В настоящее время ведется массовая эвакуация людей из Старого города, на территории которого расположены несколько поселков. Для эвакуированных граждан из затопленного района власти региона подготовили пункты временного размещения.

Момент прорыва дамбы в Орске попал на видео.

Фото и видео: Telegram / Денис Паслер