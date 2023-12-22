Глава МЧС России прибыл в Оренбург

Он совершит облет подтопленных территорий.

Глава МЧС России Александр Куренков прибыл в Оренбург. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Куренков прибыл в регион с полномочным представителем президента РФ в Приволжском федеральном округе Игорем Комаровым. Глава МЧС совершит облет подтопленных территорий. Он также обсудит текущую обстановку и ее развитие с главой Оренбургской области. Кроме того, глава ведомства скоординирует дальнейшие действия сил и средств РСЧС по ликвидации последствий.

Ранее Песков заявил, что Путин пока не планирует посещать регионы, пострадавшие от паводков.

Видео: МЧС России