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Глава МЧС России прибыл в Курганскую область

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Куренков оценит оперативную обстановку в области и заслушает доклад о развитии ситуации с паводком.

Глава МЧС России Александр прибыл в Курганскую область. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

По прибытии Куренкова встретили глава региона Вадим Шумков и полномочный представитель президента РФ в Уральском федеральном округе Владимир Якушев. Они пересели в вертолет, чтобы оценить оперативную обстановку в области и заслушать доклад о развитии ситуации с паводком. После облета запланировано заседание Правительственной комиссии под руководством Куренкова.

Ранее мы сообщали, что глава МЧС России прибыл в Оренбург.

Видео: МЧС России

Теги: александр куренков, курганская область, мчс россии
Категории: Лента новостей, Новости России,

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