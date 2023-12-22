Глава МЧС России прибыл в Курганскую область

Глава МЧС России Александр прибыл в Курганскую область. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
По прибытии Куренкова встретили глава региона Вадим Шумков и полномочный представитель президента РФ в Уральском федеральном округе Владимир Якушев. Они пересели в вертолет, чтобы оценить оперативную обстановку в области и заслушать доклад о развитии ситуации с паводком. После облета запланировано заседание Правительственной комиссии под руководством Куренкова.
Ранее мы сообщали, что глава МЧС России прибыл в Оренбург.
Видео: МЧС России
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