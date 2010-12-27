Глава МЧС Петербурга настаивает на необходимости закрыть акваторию Невы для гидроциклов

Скорость для них ограничили до 15 км/ч.

Глава ГУ МЧС по Петербургу Алексей Аникин настаивает, что акваторию Невы необходимо закрыть для гидроциклов, сообщил "Интерфакс северо-запад".

Поскольку движение по Неве регулируется федеральным законодательством, городское МЧС может противодействовать водным гонщикам только ограничением скорости до 15 км/ч. Нарушителей фиксируют с помощью видеокамер, которые установлены на набережных и мостах Петербурга.

На данный момент сделаны все обращения в федеральные службы на тему запрета движения гидроциклов в акватории Невы, ограниченной Благовещенским, Литейным мостами, в районе стадиона "Зенита" и Тучкова моста. Алексей Аникин также рассматривает вариант лишать нарушителей прав не только на управление гидроциклом, но и на управление автомобилем.

Ранее PiterTV сообщало о том, что в Крыму петербуржцев унесло в море на надувном матрасе.

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