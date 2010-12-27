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Двух петербуржцев унесло в море на надувном матрасе в Крыму
Сегодня, 16:21
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Alena_Zinovieva

Двух петербуржцев унесло в море на надувном матрасе в Крыму

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Отдыхающих унесло на 1,5 км от берега.

В Крыму спасли двух петербуржцев, которых унесло на надувном матрасе в море. Об этом пишут "РИА Новости", ссылаясь на пресс-службу ГУ МЧС РФ по Крыму.

Инцидент произошел в Евпатории, в районе базы отдыха "Рыбацкий причал". Отдыхающие решили отплыть от берега и посмотреть на дно Черного моря. Однако затея обернулась не самым приятным образом — сильный ветер унес петербуржцев на 1,5 км от береговой линии.

Спасатели сразу выехали в море на гидроцикле. Семейная пара не пострадала. С горе-курортниками провели разъясняющую беседу о безопасности на воде.  

Ранее мы писали, что в Египте воздушный шар с туристами унесло в горы.

Фото: pixabay.com

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Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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Аноним
Сегодня 17:56

Нас тоже в "Широкой Балке"  унесло,  за нами приплыли.  Мы спасателям отдали,  но вернулись на матрасе сами!!!))) 

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