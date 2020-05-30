Глава Лужского района: не пренебрегайте требованиями пожарной безопасности

"Масштаб колоссальный", – прокомментировал очевидец.

Вечером в субботу, 30 мая, глава Лужского района Юрий Намлиев обратился к местным жителям в своем Instagram и поделился видео с места пожара.

Ретюнь. Прямо сейчас. Пожарные оперативно выехали на место, работают. Лужане! Не пренебрегайте требованиями пожарной безопасности, будьте осторожны при обращении с огнём! написал Намлиев.

За кадром видео очевидец отметил, что масштаб пожара колоссальный. Напомним, что необходимо соблюдать правила пожарной безопасности, а также не следует оставлять электроприборы без присмотра. Телефоны экстренных служб: 112 (единая служба спасения) и 101 (пожарные, мчс).

Ранее мы писали, что жителей области предупреждают о повышенной пожароопасности.

Фото: instagram.com/namliev_yv/