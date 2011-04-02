Глава "Лукойла" заявил об опасности высоких цен на нефть

По словам Алекперова, стоимость нефти в размере от 65 до 75 долларов за баррель "комфортна для потребителей".

Президент и совладелец нефтяной компании России "Лукойл" Вагит Алекперов заявил, если цена на нефть выйдет на уровень выше 100 долларов за баррель, то нефтяной рынок может обрушиться. Об этом он сказал в беседе с изданием "Коммерсантъ".

По его словам, стоимость нефти в размере от 65 до 75 долларов за баррель "комфортна для потребителей".

Не хотелось бы снова видеть цены на нефть выше 100 долларов за баррель, так как это может стимулировать инвестиции в низкорентабельные малоэффективные проекты и потом опять привести к тому, что мы уже проходили – обрушению рынка. Вагит Алекперов, глава "Лукойла"

Он добавил, что в настоящее время компания планирует наращивать добычу нефти примерно на полтора-два процента в год после следующего года.

Ранее российский вице-премьер Александр Новак заявил о том, что запасов нефти и газа в Арктике может хватить РФ на сотни лет. По его словам, развитие данного направления требует хорошего финансового обеспечения, налоговых льгот, возврата инвестиций. Данные преференции предусмотрены Правительством страны.

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