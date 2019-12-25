Глава Ленобласти поручил отправить учебники самопровозглашенным республикам на востоке Украины

На совете по межнациональным отношениям при губернаторе Ленобласти обсудили позиции русского языка в 47 регионе и за его пределами.

8 июня в Ленобласти состоялось заседание Совета при Губернаторе Ленобласти по межнациональным отношениям, на котором обсудили поддержку и популяризацию русского языка в ближайшем зарубежье и странах бывшего СССР. Сначала глава комитета общего и профессионального образования Сергей Тарасов отчитался о положении дел с преподаванием родного языка в Ленинградской области - все школы региона полностью обеспечены бумажными и электронными учебными пособиями по русскому языку и литературе, средние результаты единого государственного экзамена по русскому языку улучшаются от года к году, и более 30% выпускников школ Ленобласти набирают на экзамене свыше 80 баллов. Все это, а также успехи на Всероссийских олимпиадах, дает право, по мнению чиновника, считать Ленобласть одним из лидеров в преподавании русского языка.

Далее собравшиеся обратили свое внимание за пределы границ не только области, но и страны. Председатель комитета по внешним связям Олег Коновалов сделал громкое заявление о росте авторитета России в мире, из которого следует возрастающий, по мнению руководителя комитета, интерес к русскому языку. Чиновник не постеснялся лишний раз напомнить всем собравшимся о росте экономической мощи России и улучшении ее имджа на международной арене. "Очевидно, что люди всего мира хотят учить русский язык и быть ближе к нам", - заявил г-н Коновалов. Однако по итогу этой пламенной речи почему-то было принято решение обеспечить учебниками русского языка только жителей непризнанных республик на востоке Украины. Губернатор Ленобласти поручил отправить учебные пособия повстанцам Донбасса.

Недавно пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что РФ не собирается поглощать восточные области Украины, заявившие о независимости от Украины.

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