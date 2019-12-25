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Губернатор Ленобласти отозвал предложение о признании иностранных QR-кодов
Сегодня, 8:16
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Губернатор Ленобласти отозвал предложение о признании иностранных QR-кодов

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Это произошло после того, как Роспотребнадзор отказался согласовать это предложение.

Глава Ленобласти Александр Дрозденко отозвал предложение о признании иностранных QR-кодов туристов для походов в музей и рестораны региона. Это произошло после того, как Роспотребнадзор отказался согласовать это предложение. Об этом губернатор рассказал "РИА Новости".

Я, как государев человек, обязан придерживаться норм и правил Роспотребнадзора.

Александр Дрозденко, губернатор Ленобласти

При этом Дрозденко отметил, что кто-то должен сделать шаг навстречу и разрешить принимать иностранцев с их вакцинами хотя бы в каком-то отдельном регионе.

Потом они бы пошли по нашему примеру и наши бы вакцины признали - пока не на общегосударственном уровне, а хотя бы в музей сходить, театр, ресторан.

Александр Дрозденко, губернатор Ленобласти

Администрация Ленобласти 1 ноября заявила, что музеи и театры региона будут открыты для посетителей, вакцинированных импортными препаратами. В тот же день управление Роспотребнадзора по Ленобласти заявило, что данное решение не было согласовано с руководителем управления.

Фото: pexels

Теги: александр дрозденко, вакцины
Категории: Лента новостей, Новости Ленинградской области,

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