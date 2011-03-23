Губернатор Ленобласти и Роспотребнадзор не могут договориться о статусе иностранных вакцин в регионе

Днем в понедельник, 1 ноября, в администрации Ленинградской области сообщили, что музеи и театры региона открыты для иностранных туристов с QR-кодами зарубежных прививок от COVID-19. Однако, по информации телеканала 78, Роспотребнадзор пока не в курсе.
Совещание главы Ленобласти с главами районов прошло сегодня. По словам председателя комитета по сохранению культурного наследия Владимира Цоя, музеи посещают туристы из других стран с иностранными вакцинами.
Мы сегодня обсудили, что будем их принимать. Пока таких случаев в Ленинградской области буквально несколько.
Владимир Цой
Однако с Роспотребнадзором пока никаких договоренностей на этот счет не было. Вероятно, конечное решение еще не принято.
Ранее мы писали, что Петербург получил партию "Спутник Лайт" в объеме 100 тысяч доз.
Фото: Pexels
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все