Губернатор Ленобласти и Роспотребнадзор не могут договориться о статусе иностранных вакцин в регионе

Совещание, на котором было принято решение о принятии QR-кодов зарубежных прививок, прошло сегодня.

Днем в понедельник, 1 ноября, в администрации Ленинградской области сообщили, что музеи и театры региона открыты для иностранных туристов с QR-кодами зарубежных прививок от COVID-19. Однако, по информации телеканала 78, Роспотребнадзор пока не в курсе.

Совещание главы Ленобласти с главами районов прошло сегодня. По словам председателя комитета по сохранению культурного наследия Владимира Цоя, музеи посещают туристы из других стран с иностранными вакцинами.

Мы сегодня обсудили, что будем их принимать. Пока таких случаев в Ленинградской области буквально несколько. Владимир Цой

Однако с Роспотребнадзором пока никаких договоренностей на этот счет не было. Вероятно, конечное решение еще не принято.

Ранее мы писали, что Петербург получил партию "Спутник Лайт" в объеме 100 тысяч доз.

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