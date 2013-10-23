Глава ЛНР Пасечник приедет в Петербург для участия в ПМЭФ

Он может приехать в первый день форума.

Глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник может принять участие в XV Петербургском международном экономическом форуме. Об этом сообщили в ТАСС со ссылкой на источник, близкий к правительству ЛНР.

ПМЭФ пройдет на площадке "Экспофорума" с 15 по 18 июня. Визит Пасечника ожидается 15 июня. Детали пока не известны.

Кроме того, среди гостей форума может быть глава МИД Сергей Лавров.

Смольный планирует подписать на ПМЭФ более 40 соглашений на 200 млрд. Главной темой форума станет "Новый мир — новые возможности". Основную деловую программу разделили на 4 направления: глобальная и российская экономика, социальная и технологическая повестка, развитие человеческого потенциала.

Фото: Youtube/Министерство информации ДНР