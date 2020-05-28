Глава МИД Сергей Лавров примет участие в ПМЭФ

У него состоится множество встреч с зарубежными партнёрами.

Министр иностранных дел Сергей Лавров примет участие в ПМЭФ, который пройдёт с 15 по 18 июня. Об этом сообщило РИА Новости.

По словам официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, у Лаврова во время ПМЭФ намечено проведение целого ряда двусторонних встреч с зарубежными партнёрами.

На данный момент получено подтверждение участия зарубежных официальных лиц, представителей делового сообщества, представителей СМИ из более чем 120 государств.

Ранее стало известно, что некоторые участники ПМЭФ просят скрыть их места работы.

Фото: Piter.tv