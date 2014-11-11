Глава Курска Игорь Куцак принял решение покинуть пост по собственному желанию

Чиновник уходит с должности по семейным обстоятельствам.

Глава российского города Курска Игорь Куцак покинет пост мэра по собственному желанию. Соответствующее заявление чиновник сделал перед коллегами, выступая на заседании регионального правительства. Мужчина пояснил, что такое решение принял из-за семейных обстоятельств. Куцак поблагодарил временно исполняющего обязанности губернатора Курской области Александра Хинштейна за понимание проблемы. Он выразил уверенность в том, что местные депутаты поддержат решение об отставке на ближайшем внеочередном заседании законодательного собрания.

"Принял решение покинуть пост по собственному желанию, в связи с семейными обстоятельствами. Большое количество вопросов семейных накопилось, поэтому здесь необходимо мое самое деятельное и активное участие. Игорь Куцак, глава Курска

Напомним, что Игорь Куцак стал мэром города Курска 3 февраля 2022 года. Такое решение приняли депутаты на внеочередном заседании городского собрания. До назначения на рабочее место мужчина возглавлял Комитет по управлению имуществом Курской области.

Названа причина отставки вице-губернатора Санкт-Петербурга Олега Эргашева.

Фото и видео: Telegram / Zvezdanews