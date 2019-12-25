Глава Крыма рассказал о плюсах обильного снегопада

Аксенов объяснил, что осадки идут на пользу полуострову в условиях дефицита воды.

Глава Крыма Сергей Аксенов заявил о плюсах снегопада в регионе. Чиновник уточнил, что обильные зимние осадки являются для полуострова большим плюсом, учитывая ситуацию с вододефицитом. Глава полуострова напомнил, что наибольшее число осадков выпало в восточной части. В ночь на 19 февраля зафиксировано 20 мм снега около Керчи и Ленинского района.

Осадки колоссальные. Для нас это плюс. Крым без воды, и в нынешних условиях это для нас дополнительная возможность пройти дальнейший сезон при наличии водных источников Сергей Аксенов, глава Крыма

В ГУ МЧС заметили, что в регионе сохраняются неблагоприятные погодные условия. Синоптики фиксируют снег, мокрый снег, туман, гололед, метель, усиление северо-западного ветра до 20-25 метров в секунду. В горах объявлено экстренное предупреждение, связанное с возможным сходом лавин. Автомобилистов просят не передвигаться по трассе "Таврида" через гору Ай-Петри, Ангарский и Грушевский перевалы.

Около Крымского моста открыли пункт обогрева.

Фото: Telegram/Как там Крым