Глава Комздрава Дмитрий Лисовец рассказал, как и где сломал ногу

Глава ведомства заявил, что сломал ногу за городом во время прогулки с дочерью.

В начале новогодних праздников, 4 января, председатель комитета по здравоохранению Петербурга Дмитрий Лисовец сломал ногу. Глава ведомства рассказал "Петербургскому дневнику", как и где получил травму.

Лисовец рассказал, что сломал ногу за городом во время прогулки с дочерью. По его словам, он неудачно оступился и нога попала в ямку. При этом он заявил, что не имеет никаких претензий к коммунальщикам. В произошедшем Лисовец винит себя и обувь, которая не соответствует погоде.

Травма не тяжелая, больничный не брал, работаю по прежнему графику. Разве что количество визитов в учреждения сократил. Дмитрий Лисовец, председатель комитета по здравоохранению Петербурга

Тем временем в Петербурге сохраняется проблема уборки снега на улицах, жалобы ежедневно появляются в социальных сетях. Ранее Piter.TV провел опрос на улицах Петербурга, чтобы узнать, как петербуржцы оценивают уборку снега в этом сезоне.

Фото: ВКонтакте / Дмитрий Лисовец