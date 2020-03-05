Глава комздрава Петербурга ревакцинировался от COVID-19

Дмитрий Лисовец отдал предпочтение вакцине "Спутник V".

Глава комитета по здравоохранению Петербурга Дмитрий Лисовец ревакцинировался от коронавируса препаратом "Спутник V". Об этом он рассказал на своей странице в социальной сети ВКонтакте 15 июля.

Лисовец отметил, что все его заместители также предпочли данную вакцину. Глава комздрава добавил, что ажиотаж вокруг "КовиВака" не обоснован, поскольку все вакцины имеют одинаковые показания и противопоказания.

Согласно данным на 15 июля, в Петербурге ревакцинировались 327 человек. Только за сутки повторно привились 37 петербуржцев. С начала массовой вакцинации в Петербурге первично привито 1 133 300 человек, из них 789 019 человек полностью завершили цикл вакцинации.

Фото: ВКонтакте / Дмитрий Лисовец