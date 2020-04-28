Глава комитета по здравоохранению Дмитрий Лисовец вернулся на работу

Тест на коронавирус показали отрицательный результат.

Глава петербургского комитета по здравоохранению Дмитрий Лисовец вернулся на работу. Об этом рассказал "Петербургский дневник" со ссылкой на комздрав.

Как выяснилось, все проведенные Лисовцу тесты на коронавирус оказались отрицательными, поэтому чиновник смог не только выписаться из больницы, но и приступить к обязанностям.

Лисовец обратился в медучреждение еще 21 апреля, когда обнаружил у себя симптомы ОРВИ. На своем посту чиновник временно оставил первого зама Андрея Сарана. Уже 23 апреля Лисовца перевели на домашнее лечение после нескольких тестов на коронавирус, не подтвердивших инфицирование. Отмечается, что на СOVID-19 проверили и других сотрудников комздрава, ни у одного человека вирус не обнаружили.

Ранее мы писали, что больница им. Семашко в Петербурге подготовила 72 палаты для больных коронавирусом.

Фото: Дмитрий Лисовец / "ВКонтакте"