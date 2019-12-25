Больница им. Семашко в Петербурге подготовила 72 палаты для больных коронавирусом

В медучреждении 231 койка для больных COVID-19.

В Петербурге с 27 апреля Городская многопрофильная больница 38 им. Семашко Н.А. полностью перепрофилирована в инфекционный стационар. Об этом пресс-служба медучреждения сообщила в своей группе "ВКонтакте".

Стационар будет оказывать экстренную медицинскую помощь больных с ОРВИ и пневмониями, вызванной коронавирусом. Для приема больных подготовили 72 палаты, то есть 231 койку.

Больницу снабдили средствами индивидуальной защиты, медицинский персонал прошел необходимое обучение.

Ранее для приема больных и с подозрением на COVID-19 была перепрофилирована Мариинская больница.

Фото: Городская больница № 38 имени Н. А. Семашко / VK