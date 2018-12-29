Парад к годовщине снятия блокады Ленинграда будет транслироваться на больших экранах

Главы профильных комитетов 21 января огласили программу мероприятий, посвященных 75-й годовщине мероприятия.

Парад к годовщине снятия блокады Ленинграда, который состоится 27 января, будет транслироваться на больших экранах. Об этом сообщил глава комитета по печати и взаимодействию со СМИ Сергей Серезлеев.

Главы профильных комитетов 21 января огласили программу мероприятий, посвященных 75-й годовщине снятия блокады Ленинграда. Руководитель комитета по печати и взаимодействию со СМИ рассказал. как ведомство подготовилось к важной дате. Парад к годовщине снятия блокады, который пройдет 27 января, будет показан горожанам с помощщью трех больших экранов. Петербуржцы также увидят трансляцию концертов из БКЗ "Октябрьский" и Ледового дворца.

Ранее сообщалось, что в Музее "Дорога жизни" рассказали о планах в год 75-летия снятия блокады.

Видео: Piter.TV