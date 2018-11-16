Глава Комитета по печати Сергей Серезлеев уходит в отставку

Соответствующее распоряжение подписал Александр Беглов.

В среду, 20 марта, стало известно о том, что глава Комитета по печати и взаимодействию со СМИ Сергей Серезлеев уходит в отставку. Соответствующая информация появилась на сайте администрации города. Распоряжение об отставке Серезлеева подписал врио губернатора Петербурга Александр Беглов.

Напомним, что Сергей Григорьевич занимал пост председателя Комитета по печати и взаимодействию со СМИ с 2015 года. В Смольном он работал с 2004 года.

Стоит отметить, что кроме кураторства городских СМИ комитет, который возглавлял Серезлеев, несет ответственность за размещение рекламы в Северной столице. Также он отвечает за проведение одного из самых красивых праздников города — "Алые паруса". В этом году мероприятие пройдет в ночь с 21 по 22 июня.

Еще одной сферой влияния комитета является поддержка писателей. К слову, в мае 2016 года на Невском, 66, открылась Книжная лавка писателей. Дом писателя получил это помещение от города, поэтому книги здесь продаются по доступным ценам.

Не без участия Комитета по печати в Петербурге проходит Книжный салон и Книжные аллеи. В 2018 году последний целый месяц проработал в Ялте.

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Фото: Piter.TV