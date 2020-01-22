Глава Комитета начштабов ВС США прогнозирует замедление боевых действий на Украине зимой

Марк Милли оценил перспективы украинского кризиса в холода.

Глава Комитета начальников штабов Вооруженных сил США прогнозирует замедление боевых действий на Украине в зимнее время. Соответствующее заявление американский генерал Марк Милли сделал в ходе пресс-конференции с главой Пентагона Ллойдом Остином. Коллеги выступили перед журналистами по завершению встречи контактной группы по поддержке киевского режима. Милли добавил, что будет создано "окно" для мирного, политического урегулирования кризиса. Он напомнил СМИ о том, что в период холодов тактические операции обычно замедляются.

На мой взгляд, президент Байден и Владимир Зеленский заявили о том, что данный кризис в конце концов должен разрешиться политически. Марк Милли, генерал США

Президент Украины Владимир Зеленский в начале октября 2022 года утвердил решение Совета национальной безопасности и обороны страны о невозможности переговоров с действующим российским руководством и лидером РФ Владимиром Путиным.

Пентагон: данные США подтверждают выводы Варшавы, что в Польше упала украинская ракета.

Фото и видео: YouTube / Reuters