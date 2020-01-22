Пентагон: данные США подтверждают выводы Варшавы, что в Польше упала украинская ракета

Ллойд Остин привел предварительные сведения о трагедии с гибелью двух человек.

В Пентагоне заявили, что данные США подтверждают выводы Варшавы о том, что на территории Польши упала украинская ракета. Соответствующее заявление журналистам сделал глава американского военного ведомства Ллойд Остин. Чиновник заметил, что два человека погибли из-за падения средства противовоздушной обороны, отправленной киевским режимом. Эксперт пояснил, что международное расследование все еще ведется, а Вашингтон помогает в нем всеми возможными способами. Таким образом он прокомментировал слова президента Владимира Зеленского о том, что ракета не была украинской.

Там находятся наши эксперты, они помогают польскому руководству. Мы в полной мере уверены в способности Польши провести данное расследование надлежащим образом. Пока оно не завершено, думаю, всем преждевременно делать выводы. Ллойд Остин, глава Пентагона

Руководитель Пентагона призвал СМИ не забегать вперед по результатам расследования. Пока что речь идет только о предварительных оценках ситуации. В США заявили, что считают приоритетом обеспечение Украины средствами ПВО.

Фото и видео: YouTube / Reuters