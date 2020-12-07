Глава Коми сообщил о 25% резервных коек для пациентов с COVID-19

Аппаратами ИВЛ оснащены 170 коек в реанимации.

Глава Коми Владимир Уйба сообщил о 25% резервных коек для пациентов с COVID-19. Всего в республике развёрнуто 2 646 мест в клиниках для больных коронавирусом, из них кислородом оснащены 1 158. В реанимациях занято 20 коек из 170.

Ситуация с пандемией сегодня рабочая, контролируемая. Владимир Уйба, глава Коми

По его словам, аппаратами ИВЛ оснащены 170 коек в реанимации. Уйба подчеркнул, что резерв в 150 коек будут держать и дальше.

Ранее мы писали, что петербургские стационары и скорая начнут применять экспресс-тесты на COVID-19.

Видео: ВК/Республика Коми