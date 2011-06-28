Роман Артюхин сообщил о бесперебойной работе госплатежей.

Глава российского Казначейства Роман Артюхин заявил о том, что государственный бюджет в 2022 году исполняется на самом высоком уровне. Такой информацией чиновник поделился на рабочей встрече с премьер-министром Михаилом Мишустиным. Он подчеркнул, что уровень исполнения по кассе - свыше 30%.

Смело можно сказать, что в этом году бюджет исполняется на самом высоком уровне за последние несколько лет. Уже к началу текущего года было законтрактовано 70% лимитов. Роман Артюхин, глава Казначейства РФ

Он также подчеркнул, что в России продолжает эффективно работать новая система государственных платежей. Проект предусматривает концентрацию ликвидности бюджетной системы на едином счете. Благодаря этому финансовые расчету между властями страны и регионами проводятся оперативно, в круглосуточном режиме. При этом нагрузка на платежную систему увеличилась на 12%.

Мишустин ответил на главную угрозу санкций для медицины.

Фото и видео: Правительство России