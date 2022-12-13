Казначейство заявило, что проверяет расходы Минобороны в рамках СВО

Роман Артюхин сообщил о том, что изучаются расходы, которые военные тратят на СВО.

Федеральное казначейство России проводит проверки министерства по обороне по четырем ключевым направлениям в рамках проведения специальной военной операции на территории Украины. Соответствующее заявление в ходе рабочей встречи с председателем российского правительства Михаилом Мишустиным сделал глава профильного надзорного ведомства Роман Артюхин. Специалист добавил, что речь идет о расходах, которые выделяются на поставки средств индивидуальной бронированной защиты, средства связи, топливо, ГСМ и также на производство или ремонт боевой техники и вооружения.

И хотел бы доложить, что в соответствии с вашим поручением, данным на Координационном совете по обеспечению потребностей Вооруженных сил РФ, в настоящее время мы проводим проверки Минобороны Роман Артюхин, глава казначества РФ

Доход от управления остатками средств на казначейском счете в РФ вырос на 69% в 2022 году.

Фото и видео: Правительство России