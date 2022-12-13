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Доход от управления остатками средств на казначейском счете в РФ вырос на 69% в 2022 году

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Роман Артюхин провел встречу с главой кабмина России.

Объем российских государственных доходов от управления остатками средств Федерального казначейства в 2022 году увеличился по сравнению с предыдущим годом на 69%. Этот показатель составил 541 млрд рублей. Соответствующее заявление в ходе рабочей встречи с председателем правительства Михаилом Мишустиным сделал начальник Федерального казначейства Роман Артюхин.

Благодаря эффективному управлению остатками средств на едином счете Казначейство России в прошлом году стало четверым администратором доходов бюджета. У нас в целом доходы составили 541 млрд рублей.

Роман Артюхин, глава казначейства

Мишустин: России удалось укрепить стабильность экономики.

Фото и видео: Правительство России

Теги: доход, роман артюхин, федеральное казначейство
Категории: Лента новостей, Тема дня, Новости России,

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