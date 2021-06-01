Казначейство будет уделять пристальное внимание проверкам средств на ОПК

Роман Артюхин рассказал о работе федерального ведомства в Доме правительства.

Федеральное казначейство России будет уделять самое пристальное внимание проверкам средств на государственном оборонном заказе. Соответствующее заявление премьер-министру Михаилу Мишустину в Москве на рабочей встрече сделал руководитель профильного надзорного ведомства . Председатель правительства уточнил, что ранее глава государства Владимир Путин поручил усилить контроль на исполнением гособоронзаказа.

Президент также неоднократно подчеркивал, что необходимо уделять самое серьезное внимание вопросам обеспечения экономической безопасности. Нужно усилить контроль за реализацией гособоронзаказа, исключить необоснованный рост его стоимости. Здесь нужны очень серьезные продуманные эффективные методики ценообразования и вообще контроль за этим. Михаил Мишустин, премьер-министр РФ

Известно, что к казначейству перешла функция контрольно-ревизионного управления от российского министерства по финансам. Теперь работа специалистов из ведомства предполагает тщательный анализ бюджетной сферы, мониторинг финансовых операций у государственных компаний, корпораций, публичных обществ. Речь идет о том, чтобы бюджетные средства тратились продуктивно и по направлениям. Также важно жестко контролировать ценообразование в государственном оборонном заказе и выполнение контактов по установленным срокам.

Выручка "Россетей" за девять месяцев выросла на 18%.

Фото и видео: Правительство России