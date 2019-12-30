Глава Ингушетии вновь отправил правительство региона в отставку

В прошлый раз это произошло около пяти месяцев назад.

Глава Ингушетии отправил в отставку второе за пять месяцев правительство. Об этом объявил сам Махмуд-Али Калиматов через пост в Instagram. Об этом сообщили в "РБК". В предыдущий раз кабмин республики складывал полномочия в сентябре прошлого года. Тогда постановление о роспуске чиновников Калиматов подписал сразу после своего избрания на должность. С 12 сентября 2019 года глава региона утвердил новую структуру правительства и кабинет министров

На данный момент Калиматов не назвал причины отставки чиновников после полугода работы. Известно, что заданием чиновников было повышать уровень жизни граждан, а также развивать социально-экономическую сферу жизни общества и научно-технический прогресс.

Ранее Piter.tv писал о том, что СК установил 40 человек, причастных к убийству главы Центра "Э" по Ингушетии.

