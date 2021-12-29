Глава Госсовета Италии заявил о правоте Путина на Мюнхенской конференции 2007 года

В своем выступлении российский президент призвал уходить от однополярности мира.

Президент России Владимир Путин был прав, когда в 2007 году в ходе выступления на Мюнхенской конференции по безопасности предложил уйти от однополярности мира и начать развивать многостороннее сотрудничество. Об этом в интервью "РИА Новости" заявил председатель Госсовета Италии Франко Фраттини.

По его мнению, за прошедшие 15 лет мир сильно изменился, так как сами американцы поняли, что однополярность уже нельзя сохранить. На это оказало влияние развитие КНР, России и Индии, считает Фраттини.

В этом отношении президент Путин был прав в 2007 году, когда говорил, что мы должны преодолеть однополярность, то есть такое видение, согласно которому США являются глобальным полицейским, который везде наводит порядок. Франко Фраттини, глава Госсовета Италии

Ежегодная конференция по безопасности проходит в Мюнхене с 1963. Особый резонанс вызвало выступление Путина на мероприятии в 2007 году. Тогда глава государства резко раскритиковал внешнюю политику Соединенных Штатов, расширения Североатлантического альянса и однополярность мира.

Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что обозначенных Путиным в Мюнхенской речи проблем стало больше.

Фото: Twitter / FrancoFrattini