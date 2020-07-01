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fvbykov
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Глава ГИБДД призвал запретить каршеринг для нарушителей ПДД

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Он предложил каршеринговым компаниям создать свою базу нарушителей.

Глава ГИБДД Михаил Черников в интервью "Аргументам и фактам"  заявил, что систематическим нарушителям правил дорожного движения нужно запретить садиться за руль каршерингового автомобиля.

Черников предложил, чтобы каршеринговын компании могли создать свою базу нарушителей и направляли в ГАИ запросы для проверки конкретных автомобилистов на предмет нарушений ПДД.

Ранее мы сообщали о том, что сотрудники ГИБДД сопроводили мать с пострадавшим ребенком в больницу Петербурга. Мальчик получил травму глаза.

Видео: YouTube / BMWi

Теги: гибдд, каршеринг, россия
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости России, Тема дня,

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