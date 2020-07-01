Глава ГИБДД призвал запретить каршеринг для нарушителей ПДД

Он предложил каршеринговым компаниям создать свою базу нарушителей.

Глава ГИБДД Михаил Черников в интервью "Аргументам и фактам" заявил, что систематическим нарушителям правил дорожного движения нужно запретить садиться за руль каршерингового автомобиля.

Черников предложил, чтобы каршеринговын компании могли создать свою базу нарушителей и направляли в ГАИ запросы для проверки конкретных автомобилистов на предмет нарушений ПДД.

Ранее мы сообщали о том, что сотрудники ГИБДД сопроводили мать с пострадавшим ребенком в больницу Петербурга. Мальчик получил травму глаза.

Видео: YouTube / BMWi