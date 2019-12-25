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Сотрудники ГИБДД сопроводили мать с пострадавшим ребенком в больницу Петербурга
Сегодня, 22:18
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smirenny

Сотрудники ГИБДД сопроводили мать с пострадавшим ребенком в больницу Петербурга

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Мальчик получил травму глаза.

По информации пресс-службы УГИБДД по городу и области, в воскресенье, 28 июня, во время патрулирования на 84 километре автодороги "Скандинавия" к сотрудникам полиции обратился мужчина и рассказал, что в его машине находится трехлетний мальчик с травмой глаза. Мальчик получил травму, когда упал с велосипеда. 

Сотрудники ГИБДД  решили сопроводить маму с пострадавшим ребенком в больницу. Полицейские передали ребенка и его маму врачам скорой помощи. Отмечается, что в результате оперативных действий, мальчика экстренно прооперировали. Сейчас жизни ребенка ничто не угрожает. 

Ранее мы писали, что водитель мопеда пострадал в аварии в Ломоносовском районе.

Фото: Piter.TV

Теги: оперативные действия, полиция, пострадал ребенок
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Картина дня,

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