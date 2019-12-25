Сотрудники ГИБДД сопроводили мать с пострадавшим ребенком в больницу Петербурга

Мальчик получил травму глаза.

По информации пресс-службы УГИБДД по городу и области, в воскресенье, 28 июня, во время патрулирования на 84 километре автодороги "Скандинавия" к сотрудникам полиции обратился мужчина и рассказал, что в его машине находится трехлетний мальчик с травмой глаза. Мальчик получил травму, когда упал с велосипеда.

Сотрудники ГИБДД решили сопроводить маму с пострадавшим ребенком в больницу. Полицейские передали ребенка и его маму врачам скорой помощи. Отмечается, что в результате оперативных действий, мальчика экстренно прооперировали. Сейчас жизни ребенка ничто не угрожает.

Ранее мы писали, что водитель мопеда пострадал в аварии в Ломоносовском районе.

Фото: Piter.TV